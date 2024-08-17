Сергей Бутин назначен первым замминистра иностранных дел РФ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Бутина первым замминистра иностранных дел РФ.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.

"Назначить Бутина Сергея Владимировича первым заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.

Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования.