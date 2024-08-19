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В Минобороны РФ заявили об общих потерях ВСУ в 3,8 тыс. человек на курском направлении

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за все время боевых действий составили до 3,8 тыс. человек, в течение суток порядка 330 человек, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 19 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три миномета", - сказано в сообщении.

По информации министерства, всего за время боевых действий на курском направлении вооруженные силы Украины потеряли до 3,8 тыс. военнослужащих, 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров, 281 боевую бронированную машину, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять установок ЗРК, семь пусковых РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также четыре единицы инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

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ВСУ Украина Минобороны
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