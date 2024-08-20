"Росатом" может ввести в РФ до 2042 г. почти 28,5 ГВт атомных мощностей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Объем ввода в эксплуатацию новых энергоблоков атомных станций в России до 2042 года планируется на уровне около 28,5 ГВт, сообщается в проекте генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

"Наибольшие масштабы развития АЭС предусматриваются в ОЭС Центра (8400 МВт)", - говорится в обосновывающих материалах. Согласно представленным материалам, в части нового строительства речь идет о четырех новых блоках на Курской АЭС-2 суммарной установленной мощностью на 4,8 ГВт и двух новых блоках на Смоленской АЭС (2,4 ГВт). Кроме того, речь идет о блоке для Нововоронежской АЭС-2 на 1,2 ГВт.

В ОЭС Урала предполагается ввод 5,015 ГВт: тут, в частности, речь идет о Рефтинской ГРЭС в Свердловской области на 1,255 ГВт и Южноуральской АЭС в Челябинской области (два блока на 2,51 ГВт). В ОЭС Сибири планируется ввести 5,32 ГВт, и тут речь идет о строительстве Красноярской АЭС на 5,02 ГВт, которую будут вводить поэтапно с 2037 года.

Для ОЭС Северо-Запада планируется построить 4,1 ГВт атомных мощностей, в частности, два новых блока на Кольской АЭС-2 на 1,8 ГВт. Кроме того, на Ленинградской АЭС-2 планируются два дополнительных блока на 2,3 ГВт.

В ОЭС Юга планируется ввод Новочеркасской АЭС в Ростовской области на два блока с поэтапным вводом в 2036 и 2037 гг. на 2,4 ГВт.

В ОЭС Востока "Росатом" хочет также ввести 2,4 ГВт, тут речь идет о строительстве Приморской и Хабаровской АЭС по 1,2 ГВт каждая. И здесь говорится о новых блоках средней мощности по 600 МВт.

"Наибольший приоритет следует обеспечить для проектов АЭС в ОЭС Сибири и Востока в связи с дефицитом базовых мощностей", - отмечается в обосновывающих материалах.

"Кроме того, в период до 2042 года планируется сооружение АЭС на территориях, не связанных с ЭЭС России, в объеме 544 МВт", - говорится в документе. Тут речь идет о проектах Якутской и Чукотской АСММ, а также МПЭБ для Баимского ГОКа.

Предполагается, что будут внедряться энергоблоки с реакторами типа ВВЭР-ТОИ и ВВЭР-С (там, где большая единичная мощность невозможна). Кроме того, в генсхеме упоминаются технологии малой и средней мощности, а также "освоение технологий замкнутого ядерного цикла с внедрением энергоблоков типа РБН".

Вывести планируется 10,37 ГВт атомных мощностей блоков РБМК-1000, ВВЭР-440, ВВЭР-1000, ЭГП-6, БН-600. Основной объем вывода придется на 2031-2042 гг.- 8,34 ГВт, еще 2 с небольшим гигаватта придутся на 2025-2030 гг.

Как отмечается в документе, соответствующий прогноз разработан на основе данных от госкорпорации "Росатом".

Согласно проекту генсхемы, в 2023 году доля АЭС в структуре генмощностей России составила 11,69%, к 2042 году этот показатель предлагается нарастить до 15,3%. Предполагается, что в этом случае доля ТЭС снизится с 65,62% до 56,55%, а доля гидроэлектростанций составит 20,65%. ВИЭ могут занять в структуре генерации 7,5%.