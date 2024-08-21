Правительство поддержало проект по усилению контроля за спиртосодержащей непищевой продукцией

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало законопроект, в котором предлагается ужесточить контроль за спиртосодержащей непищевой продукцией.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документами, законопроект поддержан при условии его доработки ко второму чтению с учетом замечаний. Речь, в частности, идет о приведении ряда положений в соответствие с нормами действующего законодательства.

Как сообщалось, среди авторов законопроекта – первый зампред комитета Госдумы по бюджету Глеб Хор, первый зампред комитета по бюджету Совета Федерации Сергей Рябухин. Документ предлагает ввести обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 10%, обязать участников оборота декларировать объемы и оборот в ЕГАИС, распространить правило минимальных цен на закупку и поставку.

Законопроект устанавливает, что закупка и поставка спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% будет невозможна по цене ниже, чем определит Минфин.

Согласно пояснительной записке, в 2021 году объемы закупки этилового спирта производителями спиртосодержащей непищевой продукции составили 3,8 млн декалитров (дал), в 2022 году - 4,2 млн дал, в 2023 году - 4,5 млн дал.

При этом авторы законопроекта отмечают, что требования к производству спиртосодержащей непищевой продукции имеют ряд регуляторных послаблений по сравнению с требованиями к производителям алкогольной продукции. Так, ряд спиртосодержащей непищевой продукции (например, парфюмерно-косметическая продукция в малой емкости) не отнесена к подакцизным товарам, в связи с этим производители такой продукции закупают сырье (этиловый спирт) без акциза.

"Недобросовестные предприниматели, закупая в качестве сырья пищевой этиловый спирт без акциза, производят и выводят в гражданский оборот неподакцизную спиртосодержащую продукцию "двойного назначения" (косметические лосьоны, тоники, душистые воды, ополаскиватели для полости рта и прочее). Данная продукция, содержит в своем составе пищевой этиловый спирт (75-95%), упаковывается в малые емкости (до 100 гр.) с широким горлышком, укупоривается полимерным винтовым колпачком, часто с использованием средств индивидуализации, схожих по внешнему виду до степени смешения с алкогольной продукцией", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия основные нормы законопроекта вступят в силу со дня его официального опубликования.