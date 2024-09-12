Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля над спиртосодержащей непищевой продукцией

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект об обязательной маркировке в России спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 10%, но указал на необходимость внесения изменений в протокол о конкуренции договора о Евразийском экономическом союзе.

Комитет концептуально поддерживает законопроект, говорится в заключении, опубликованном в электронной базе данных парламента.

Группа депутатов и сенаторов внесла законопроект № 623458-8 в палату в мае.

Авторы проекта предлагают ввести обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 10% объема готовой продукции. Производители спиртосодержащей непищевой продукции и индивидуальные предприниматели, занимающиеся ее закупкой и продажей, должны будут предоставлять информацию об объемах производства и оборота продукции в ЕГАИС. Не разрешается закупка и поставка спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% по цене ниже, чем определит Минфин (сейчас для пищевой это от 179 до 400 рублей за 0,5 литра, в зависимости от крепости).

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на предотвращение злоупотреблений со стороны недобросовестных участников рынка, которые производят и продают спиртосодержащую продукцию "двойного назначения" (лосьоны, тоники, душистые воды, ополаскиватели для полости рта и др.), не облагаемую акцизом. Данная продукция, содержит в своем составе пищевой этиловый спирт (75-95%), упаковывается в малые емкости (до 100 г) с широким горлышком, укупоривается полимерным винтовым колпачком, часто с использованием средств индивидуализации, схожих по внешнему виду до степени смешения с алкогольной продукцией.

Комитет по экономической политике в своем заключении отмечает, что установление минимальной цены на спиртосодержащую непищевую продукцию может помочь снизить стимулы для ее использования в пищевых целях. Однако такое регулирование должно соответствовать протоколу о конкуренции в рамках Евразийского экономического союза. Согласно этому документу государственное ценовое регулирование возможно только в исключительных случаях, таких как чрезвычайные ситуации или национальная безопасность, и только если нет менее вредных для конкуренции способов решения проблемы. В перечне товаров, на которые может быть введено ценовое регулирование, указаны алкогольные напитки крепостью свыше 28% и этиловый спирт из пищевого сырья, но спиртосодержащая непищевая продукция там отсутствует. Поэтому, по мнению комитета, для введения минимальной цены на такую продукцию необходимо также внести поправки в протокол.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 17 сентября.