Департамент военного имущества Минобороны возглавил бывший глава "Госзагрансобственности"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор ФГУП "Госзагрансобственность" Евгений Логвинов назначен директором департамента военного имущества Минобороны России.

Как сказано на сайте министерства, Логвинов был назначен приказом министра от 31 июля 2024 года.

По официальной информации, Логвинов с 2018 по 2021 год занимал должность генерального директора ФГБУ "Оздоровительный комплекс "Десна" Управления делами президента. С 2021 по 2024 год был гендиректором ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" Управделами президента.

Ранее департамент военного имущества Минобороны возглавлял Михаил Сапунов.