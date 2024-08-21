Поиск

Департамент военного имущества Минобороны возглавил бывший глава "Госзагрансобственности"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор ФГУП "Госзагрансобственность" Евгений Логвинов назначен директором департамента военного имущества Минобороны России.

Как сказано на сайте министерства, Логвинов был назначен приказом министра от 31 июля 2024 года.

По официальной информации, Логвинов с 2018 по 2021 год занимал должность генерального директора ФГБУ "Оздоровительный комплекс "Десна" Управления делами президента. С 2021 по 2024 год был гендиректором ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" Управделами президента.

Ранее департамент военного имущества Минобороны возглавлял Михаил Сапунов.

Минобороны Управделами президента Евгений Логвинов Михаил Сапунов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роскомнадзор связал сбой в работе ряда сервисов в РФ с DDoS-атакой на операторов

Роскомнадзор связал сбой в работе ряда сервисов в РФ с DDoS-атакой на операторов

Договор с РЖД на строительство ВСМ Москва-Петербург планируется заключить до сентября

Договор с РЖД на строительство ВСМ Москва-Петербург планируется заключить до сентября

Минобороны РФ сообщило о срыве попыток атак ВСУ в Курской области

Экс-замглавы Минобороны РФ Булгакова обвинили в особо крупном мошенничестве

Экс-замглавы Минобороны РФ Булгакова обвинили в особо крупном мошенничестве

В Москве станцию метро "Саларьево" закрыли для входа и выхода по требованию МЧС

В Москве станцию метро "Саларьево" закрыли для входа и выхода по требованию МЧС

В Курской области решили не откладывать выборы губернатора

ЦИК РФ отложил местные выборы в шести районах Курской области и городе Льгов

ЦИК РФ отложил местные выборы в шести районах Курской области и городе Льгов

Транзит российского газа через Украину остается на максимуме - 42,4 млн куб. м

Транзит российского газа через Украину остается на максимуме - 42,4 млн куб. м

На рассмотрении Госдумы находятся 28 законопроектов на миграционную тему

Qiwi снова отсрочила часть платежа в рамках продажи АО "Киви" по просьбе покупателя

Qiwi снова отсрочила часть платежа в рамках продажи АО "Киви" по просьбе покупателя
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });