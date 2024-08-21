Цены на российские автомобили за неделю с 13 по 19 августа выросли почти на 1,3%

С начала года - на 4%

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Цены на российские легковые автомобили с 13 по 19 августа выросли в среднем на 1,28%, следует из данных Росстата об индексе потребительских цен.

Цены на автомобили иностранных брендов за тот же период, по данным ведомства, практически не изменились.

Росстат отмечает, что с начала года российские автомобили подорожали в среднем на 3,99%, иномарки - на 0,32%.

Основной российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с 14 августа повысил цены на свой модельный ряд. Из обновленных прайс-листов автопроизводителя следует, что в зависимости от моделей и комплектаций рост цен составил от 1,5% до 3,6%.

О грядущем повышении цен на модельный ряд Lada в "АвтоВАЗе" предупреждали еще в середине июля, обращая внимание на "текущие инфляционные показатели". На тот момент, как заявляли в компании, цены на автомобили марки с начала года выросли на 2,9%.

За январь-июль "АвтоВАЗ" реализовал на российском рынке в общей сложности 255 276 автомобилей (+47,6%).