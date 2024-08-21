Снижение цен на яйца на прошлой неделе замедлилось до 0,1%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В России с 13 по 19 августа потребительские цены на яйцаа снизились на 0,1%, сообщил Росстат.

Снижение существенно замедлилось: неделей ранее яйца подешевели на 0,5%. С начала года цены на них снизились на 19,1% после резкого взлета в конце 2023 года.

Снижение цен на курятину ускорилось до 0,2% с 0,1% неделей ранее. С начала года мясо кур подешевело на 3,3%.

Уменьшились и цены на баранину - на 0,3% (неделей ранее рост составлял 0,1%).

Остальные виды мяса продолжают дорожать. Так, цены на свинину за неделю выросли на 0,5% (на 0,4% неделей ранее), говядину - на 0,2% (на 0,2%). С начала года больше всего подорожала баранина - на 19,6%. Цены на говядину выросли на 8,3%, на свинину - на 1,4%.

Росстат также сообщил, что сливочное масло за неделю подорожало на 0,8%, ржаной хлеб - на 0,7%, пшеничная мука - на 0,5%, пастеризованное молоко, вермишель - на 0,4%, мясные консервы для детского питания, мороженая рыба - на 0,3%, подсолнечное масло, творог, сыры, пшеничный хлеб, рис и черный чай - на 0,2%, сахар-песок, соль, гречневая крупа, пшено, макаронные изделия - на 0,1%.

Снизились цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,8%), овощные консервы для детского питания (на 0,2%), сухие молочные смеси для детского питания (на 0,1%).