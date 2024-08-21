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Белоусов сообщил о существенных потерях ВСУ в боях за Новгородское в ДНР

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины понесли существенные потери в ходе боев за населенный пункт Новгородское (Нью-Йорк) в Донецкой народной республике, это заслуга 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Новгородское Донецкой народной республики. В результате профессиональных и решительных действий личного состава соединения противник понес существенные потери и обратился в бегство", - сказал Белоусов, слова которого привели в Минобороны РФ в среду.

Министр обороны отметил, что благодаря решительным действиям военнослужащих соединения взят под контроль 21 населенный пункт на территории Запорожской области и ДНР.

"Вы уверенно продвигаетесь вперед, освобождая Донбасс, ведя нас к общей Победе. Личный состав бригады отличает коллективное мужество и отвага, более двух с половиной тысяч военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, а трое удостоены звания Героя Российской Федерации", - говорится в телеграмме.

Минобороны РФ 20 августа сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Андрей Белоусов Минобороны РФ
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