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Большой и Мариинский театры дадут гастроли в Китае

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В рамках перекрестных Годов культуры России и Китая на второе полугодие запланированы гастроли в Китае Большого театра, Мариинского театра и балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"За первое полугодие мы провели более 60 мероприятий в рамках Годов культуры (России и Китая - ИФ). Среди них выставки, гастроли, фестивали, форумы и кинопоказы. 15 наших творческих коллективов провели гастрольные туры более чем в 20 городах КНР. На вторую половину года запланированы гастроли Большого театра, Мариинского театра и балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра", - написала она в Telegram.

Она также отметила, что китайские партнеры поддержали инициативу учреждения Открытой Евразийской кинопремии и создание Евразийской академии кинематографических искусств. "Считаем эту задачу приоритетной. Будем продолжать совместную работу по проекту", - добавила она.

Мариинский театр Ольга Любимова Большой театр Китай Минкультуры
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