ГК Raven Russia ответила на заявления об иске Генпрокуратуры

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Группа компаний Raven Russia, владелец складской недвижимости в России, прокомментировала информацию СМИ об иске Генпрокуратуры России.

"В связи с резонансом, вызванным выходом статей о нашей компании в СМИ, считаем необходимым предоставить ответный комментарий. (...) Мы считаем отдельные суждения и сведения, содержащиеся в указанных статьях, о деятельности нашей компании со ссылками на исковые требования, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию. Мы предпринимаем все необходимые меры для защиты своих прав и законных интересов", - говорится в сообщении на сайте ГК.

Там уточнили, что первый иск вернули в связи с нарушением правил подсудности, с содержанием второго иска ГК пока не смогла ознакомиться и сделает это после принятия его к производству.

В Raven Russia подчеркнули, что не получили исковое заявление. "По этой причине любые комментарии в отношении требований Генеральной прокуратуры РФ по существу считаем невозможными", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции предприятий ГК Raven Russia. Как писал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в надзорном ведомстве, иностранные покупатели приобретали активы из почти 2 млн кв.м логопарков, нарушив закон о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Впоследствии активы были легализованы через "притворные сделки", говорили источники издания.

Raven Russia специализируется на инвестировании в готовые складские комплексы класса А и в их строительство в крупных городах России, с последующей сдачей в аренду российским и международным арендаторам, говорится на ее сайте. Портфель объектов компании состоит из 16 логистических парков класса А общей площадью 1,9 млн кв. метров, расположенных в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Новосибирске.