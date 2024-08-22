В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром в четверг предупреждал о воздушной тревоге в городе.

Сообщение о воздушной тревоги он опубликовал в Telegram в 11:02, о ее отбое - в 11:17 по Москве. в четверг утром сообщил об объявлении в городе воздушной тревоги.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращают движение.

Ранее утром сообщалось о приостановке движения морского пассажирского транспорта в Севастополе.