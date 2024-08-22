Прибыль банков РФ в июле за вычетом дивидендов от "дочек" достигла 306 млрд руб.

Средства юрлиц в банках в июле выросли на 1,6%, физлиц - на 1,1%

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Банковский сектор в июле увеличил чистую прибыль на 36% по сравнению с предыдущим месяцем без учета дивидендов, полученных от российских дочерних банков, до 306 млрд рублей, говорится в отчете ЦБ о развитии банковского сектора.

Доходность на капитал банка выросла до 24,6% с 17,8%.

Как отмечает ЦБ, на рост прибыли преимущественно повлияли положительная валютная переоценка (+16 млрд рублей при ослаблении рубля на 0,7% в июле) после отрицательной переоценки в июне (-61 млрд рублей из-за укрепления рубля на 4,7%), повышение основных доходов на 51 млрд рублей (+8%) из-за роста транзакционной активности, а также увеличения доходности по кредитам по плавающим ставкам (около 50% портфеля юрлиц).

При этом банки получили на 32 млрд рублей (-63% к июню) меньше дивидендов от дочерних компаний.

Количество прибыльных банков выросло до 250 с 248 в июне, а их доля от общего числа банков - до около 79% с 78%. Общая доля прибыльных банков в активах сектора с начала года осталась на уровне 98%.

Средства юрлиц в банках в июле выросли на 1,6% (836 млрд рублей) после сокращения на 0,5% (251 млрд рублей) в июне и на 2,2% (1,3 трлн рублей) в мае.

Рублевые средства на счетах компаний в июле выросли на 462 млрд руб. (1,1%), приток валютных составил 374 млрд в рублевом эквиваленте, или 3,7%, главным образом у компаний-экспортеров.

Объем средств юрлиц в банках на 1 августа 2024 года составил 54,8 трлн руб.

Средства населения продолжили увеличиваться, но рост несколько замедлился - на 1,1% (600 млрд рублей) по сравнению с ростом на 1,7%, или на 800 млрд рублей в июне и на 2,6% (1,3 трлн руб.) в мае. ЦБ связывает это с высокими отпускными расходами. Объем средств населения в банках достиг 50,4 трлн руб.

Росли только рублевые остатки (+586 млрд рублей, +1,3%), а средства в валюте сократились (-24 млрд руб. в рублевом эквиваленте, -0,7%).

Рублевые средства выросли как на текущих счетах (+264 млрд руб., + 1,7%), так и на срочных вкладах (+322 млрд руб., +1%). По оценкам ЦБ, около 300 млрд руб. по-прежнему приходится на месячную доходность по вкладам.

С начала года прирост средств физлиц составил 5,3 трлн руб. (+11,8%), что в 2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (+2,3 трлн руб., +6,2%).

Прирост средств на счетах эскроу в июле замедлился до 105 млрд рублей (+1,6%) по сравнению с рекордным за всю историю приростом в июне на 440 млрд руб., или 7,3% (в мае рост составлял 6,2%, или 353 млрд рублей). Это связано со снижением продаж из-за замедления ипотечных выдач, а также с большими объемами раскрытия счетов эскроу после ввода жилья в эксплуатацию (354 млрд руб., что в два раза больше, чем в июне), говорится в обзоре.

Объем госсредств в банках в июле увеличился на 400 трлн рублей (+2,9%) после сокращения на 200 млрд рублей (1,7%) месяцем ранее.

Привлеченные от Банка России средства в июле резко выросли - на 2,2 трлн рублей (+58,5%) после сокращения на 15,3%, или на 700 млрд рублей в июне. Главным образом, отмечает ЦБ, это произошло за счет кредитов под залог нерыночных активов (+1,9 трлн рублей), отмечается в обзоре. Банкам нужно больше средств от Банка России из-за ужесточения требований по нормативам краткосрочной ликвидности (с 1 июля СЗКО должны обеспечивать их выполнение собственными силами, без учета безотзывных кредитных линий на уровне не менее 50%), говорится в обзоре.