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Таганский суд оштрафовал Google на 3,5 млн рублей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 млн рублей за неисполнение обязанностей владельца социальной сети, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Компания признана виновной в неисполнении владельцем социальной сети обязанности по осуществлению ее мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к информации (ч. 2 ст. 13.50 КоАП).

Закон "о самоконтроле" (ст. 10.6 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации") действует с 1 февраля 2021 года. Он накладывает на социальные сети ряд обязанностей: осуществлять мониторинг и самостоятельно удалять размещенную на их площадке запрещенную информацию, иметь юридически значимую форму для обращений пользователей, а также ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работе.

За последние несколько лет Google в России не раз привлекали к административной ответственности за различные правонарушения.

Таганский суд Google
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