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В базе МВД появилась информация о розыске американца Джарида Александра Чопеласа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Россия разыскивает американца Джарида Александра Чопеласа, который, по данным источника "Интерфакса", был задержан в Турции по обвинению в убийстве девушки в Подмосковье.

Информация о розыске американца есть в базе розыска МВД РФ. Гражданин США 1992 года с таким именем разыскивается по уголовной статье.

По данным источника "Интерфакса", американец работал в РФ в сфере, связанной с IT, был зарегистрирован в Новосибирске. Он был объявлен в розыск после обнаружения в подмосковном Одинцово тела его сожительницы - гражданки РФ.

Накануне представитель областного управления СК РФ Ольга Врадий сообщила журналистам, что 22 августа на лестничной клетке 11 этажа в жилом доме в Одинцово было обнаружено тело 30-летней девушки с множественными колото-резаными ранами тела.

МоскваВ Турции задержан обвиняемый в убийстве девушки в подмосковном ОдинцовоЧитать подробнее

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

"В ходе слаженной работы следователей, криминалистов и оперативных сотрудников в кратчайшие сроки удалось установить, что к совершению преступления причастен сожитель потерпевшей, который успел скрыться на территорию Турецкой Республики, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - сказала Врадий.

Турецкими правоохранительными органами мужчина был задержан, решается вопрос о доставлении его к следователю для проведения следственных действий, рассказала представитель следствия.

Она не уточняла национальность задержанного и другие обстоятельства убийства.

МВД РФ Одинцово Турция США Джаред Александр Чопелас
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