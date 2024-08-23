В Турции задержан обвиняемый в убийстве девушки в подмосковном Одинцово

По этому делу объявлен в розыск американец Джаред Александр Чопелас, сообщал источник "Интерфакса"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Мужчина, обвиняемый в убийстве девушки в подмосковном Одинцово, задержан в Турции. Об этом сообщила представитель областного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий.

"К настоящему времени обвиняемый задержан компетентными органами Турецкой Республики, решается вопрос о доставлении его к следователю для проведения следственных действий", - сказала Врадий журналистам в пятницу.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, "22 августа 2024 года на лестничной клетке 11 этажа жилого дома в городе Одинцово обнаружено тело 30-летней девушки с множественными колото-резаными ранами тела".

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области по факту убийства возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ, убийство).

"В ходе слаженной работы следователей, криминалистов и оперативных сотрудников в кратчайшие сроки удалось установить, что к совершению преступления причастен сожитель потерпевшей, который успел скрыться на территорию Турецкой Республики, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - сказала представитель СК.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что по этому делу объявлен в розыск американец Джаред Александр Чопелас.