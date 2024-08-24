Мост рухнул в Кабардино-Балкарии под тяжестью бетономешалки

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Ограничение движения ввели в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, где мост через реку Чегем обрушился вместе с проезжавшим по нему автобетоносмесителем, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в субботу.

Инцидент произошел около 9:00 в субботу. В результате разрушения мостового сооружения никто не пострадал, говорится в сообщении.

По предварительным данным, конструкция не выдержала тяжелую строительную технику и обвалилась.

Мост обеспечивал движение автотранспорта в сторону двух поселений - Эльтюбю и Булунгу, уточнили в МЧС.

Отмечается, что вместо рухнувшего сооружения планируется организовать временную переправу через реку Чегем. Для этого на место происшествия выехали спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.