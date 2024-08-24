Запрет на рыбалку и проведение мероприятий введен на водохранилище вблизи Курской АЭС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о запрете на проведение мероприятий в акватории водохранилища в Курчатове, где расположена Курская АЭС.

"В рамках действующего на территории области режима КТО региональным оперштабом временно ограничена активность в акватории Курчатовского водохранилища и его прибрежной зоне. Принято решение о запрете проведения культурных, спортивных и других мероприятий. Под запретом также рыболовство, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавательных средств", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Смирнов добавил, что в пределах прибрежной зоны также временно запрещены работа развлекательных заведений и проведение массовых мероприятий.