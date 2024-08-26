В Кремле заявили, что вторжение ВСУ в Курскую область не останется без ответа

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область не останется без ответа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь не идет об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа, и ответ обязательно будет", - сказал он журналистам в понедельник, комментируя слова посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что Путин принял решение об ответе на атаку ВСУ на Курскую область.