На Омском НПЗ заявили, что пожар не повлияет на производственную программу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Возгорание технологического оборудования на Омском НПЗ "не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей", сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

Омский НПЗ "Газпром нефти" обеспечивает нефтепродуктами внутренний российский рынок, поставки с него также идут в Казахстан. Производственные мощности - почти 23 млн тонн нефти и конденсата.

Как ранее сообщалось, в понедельник на заводе произошло возгорание. Сообщалось, что сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Двум пострадавшим оказана помощь на месте.