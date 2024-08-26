В Челябинской области заводы ограничат работу из-за безветренной погоды

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Челябинской области на двое суток объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) из-за безветрия, сообщило региональное Министерство экологии.

Этот режим ввели в Челябинске, Магнитогорске, Коркине, Златоусте, Сатке и Аше с 19:00 26 августа до 19:00 по местному времени (17:00 по Москве) 28 августа. В Челябинском гидрометцентре объяснили, что этот период вредные выбросы не будут рассеиваться, в связи с чем загрязняющие вещества накапливаются в приземном слое воздуха.

Чтобы снизить уровень загрязнения, промпредприятиям предстоит остановить часть производственных процессов.

По сведениям министерства, Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) остановил агломашину и конвертер, перевел одну из доменных печей на пониженную производственную мощность.

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) отключил восемь плавильных агрегатов, ведется производственный контроль.

ООО "Мечел-Кокс" сократил технологические процессы предприятия не менее чем на 40%, усилил контроль выбросов на территории жилой зоны.

Также остановлена часть технологического оборудования на заводе "Минплита" и филиале "Завод Техно".

На ООО "Промрекультивация", помимо обязательных мероприятий согласно режиму НМУ, усилен контроль угольного разреза, ведется полив прикарьерных бортов, эндогенные пожары отсутствуют.

Мониторинг качества атмосферного воздуха на стационарных постах сети ведется круглосуточно, отмечается в сообщении.