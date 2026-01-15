Штрафы за неустановку систем контроля выбросов предприятий могут повысить в 10-20 раз

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Думский комитет по экологии обсуждает возможность кратного повышения штрафов для предприятий за отказ установить системы автоматического контроля выбросов или их несвоевременную установку, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в нижней палате парламента.

"В Комитете по экологии Госдумы обсуждается вопрос о повышении штрафов от 10 до 20 раз за отсутствие или несвоевременную установку на предприятиях систем автоматического контроля выбросов и сбросов", - сказал он.

Сейчас штраф для юрлиц за такое нарушение может составлять от 100 тысяч до 200 тысяч рублей (ч. 1 ст. 8.51 КоАП).

"В первую очередь это касается предприятий I и II категорий-участников эксперимента по квотированию выбросов в 12 городах, которые должны были установить онлайн счетчики выбросов до 31 декабря 2025 года. Ряд предприятий в этих 12 городах до сих пор не выполнили указанное требование", - сказал собеседник агентства.

С 1 января 2020 года и по 31 декабря 2026 года в ряде российских городов, включая Красноярск и Норильск, действует эксперимент по квотированию выбросов промышленными предприятиями. По действующему закону, для каждого города, участвующего в эксперименте, Роспотребнадзор определяет перечень приоритетных загрязняющих веществ и перечень квотируемых объектов - всех основных источников загрязнения атмосферного воздуха: автотранспорт, ЖКХ, промышленные предприятия.

Для предприятий-загрязнителей Росприроднадзор определяет допустимые квоты на выбросы, а региональные власти устанавливают данные квоты для предприятий ЖКХ, автотранспорта и всех остальных источников выбросов. Предприятия-загрязнители обязаны соблюдать установленные квоты. Изначально предполагалось, что если предприятие не может соблюсти их, то должно будет провести "компенсационные мероприятия", перечень которых будет утверждаться регионом. Например, провести озеленение территорий, рекультивацию свалок. Однако в апреле 2023 года Госдума приняла закон об ужесточении квотирования выбросов предприятиями, который исключает возможность проводить компенсационные мероприятия.