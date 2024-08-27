Патрушев проведет первое заседание Морской коллегии РФ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Помощник президента России Николай Патрушев в Москве проведет первое заседание Морской коллегии РФ, где обсудит вопросы реализации национальной морской политики, сообщает аппарат помощника главы государства.

"Морская коллегия призвана обеспечить координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и организаций по вопросам реализации национальной морской политики", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что целью коллегии является обеспечение защиты национальных интересов РФ и укрепление ее обороноспособности в Мировом океане.

15 августа Патрушев заявил, что Морская коллегия РФ займется актуализацией тематических документов и подготовит стратегию развития Военно-морского флота.

В августе текущего года президент РФ Владимир Путин своим указом постановил образовать Морскую коллегию РФ в целях повышения эффективности проведения национальной морской политики и осуществления морской деятельности. Председателем коллегии был назначен помощник президента Патрушев.

Согласно указу, в составе коллегии будет три совета: совет по стратегическому развитию ВМФ, совет по защите национальных интересов РФ в Арктике и совет по развитию и обеспечению морской деятельности страны.