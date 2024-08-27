Почта России сделала бесплатными посылки в Курскую и Белгородскую области

Жители этих регионов также могут бесплатно пересылать вещи при переезде в другой регион

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Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Посылки для получателей в Курской и Белгородской областях весом до 10 кг со вторника можно отправить бесплатно, жители этих регионов также могут отправит свои вещи в любой регион при переезде, сообщает пресс-служба АО "Почта России".

"С 27 августа отделения "Почты России" по всей стране бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей. Также жители указанных регионов могут воспользоваться бесплатной отправкой в любой регион страны.

Количество посылок от одного отправителя не ограничено", - говорится в сообщении.

По данным компании, воспользоваться бесплатной отправкой могут, например, жители Курской и Белгородской областей, которые вынужденно переезжают в другой регион и хотят взять с собой больше необходимых вещей, или родные тех, кто остался на приграничных территориях.

"Мы понимаем, насколько важно для людей чувствовать поддержку близких в эти непростые времена, как необходимо сохранять чувство дома, где бы они ни находились. Как социально ответственная компания "Почта России" всегда готова прийти на помощь, предоставляя бесплатную отправку посылок для жителей тех регионов, которые сейчас без преувеличения защищают страну", - сказал гендиректор "Почты России" Михаил Волков, чьи слова приводятся в сообщении.