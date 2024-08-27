Имущество бизнесмена Шефлера передано в доход РФ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Судебные приставы передали Росимуществу российские активы признанного экстремистом владельца брендов водки "Столичная" и "Московская" Юрия Шефлера.

"Судебные приставы ГМУ ФССП России обратили в доход государства имущество члена экстремистского объединения. Свыше 90 тысяч акций, 100% долей в уставном капитале акционерных обществ зарегистрированы и зачислены на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - сообщили в ФССП.

В службе рассказали, что активы "принадлежали владельцу одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции".

"Бизнесмен и подконтрольные ему предприятия активно поддерживали ВСУ, дискредитируя российские власти. Деятельность предпринимателя признали экстремистской. Судебные приставы в рамках исполнительных производств обратили имущество олигарха в доход государства", - заявили в ФССП.

Тамбовский районный суд Тамбовской области ранее удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Шефлеру и подконтрольным ему компаниям об обращении имущества в доход государства.

Суд также признал Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением.

Судебный процесс прошел в закрытом режиме.

В иске Генпрокуратуры речь шла об обращении в федеральную собственность имущества, включающего акции АО "Амбер Талвис", АО "СПИ-РВВК" и доли в уставном капитале ООО "РВВК".

Ранее суд по ходатайству Генпрокуратуры наложил обеспечительный арест на движимое и недвижимое имущество Шефлера, включая денежные средства, находящиеся на счетах в банках.

В иске Генпрокуратуры отмечалось, что Шефлер поощряет обстрелы российских регионов со стороны украинской армии, ведет активную информационную поддержку киевского режима, а подконтрольные ему компании осуществляют финансирование украинского фонда, который направляет средства на нужды вооруженных сил Украины.

При этом часть активов Шефлера находится на территории России.

Так, в Тамбовской области функционирует спиртзавод АО "Амбер Талвис" мощностью 10 тыс. декалитров в сутки.

Шефлер также владеет расположенными в Калининграде АО "СПИ-РВВК" и его дочерним обществом - ООО "РВВК".

"Амбер Талвис", по данным на его сайте, занимается выпуском этилового ректификованного спирта из пищевого сырья (сортов "Люкс" и "Альфа"), входит в число крупных производителей алкогольной продукции в России.

АО "СПИ-РВВК", по данным ЕГРЮЛ, занимается арендой и управлением недвижимостью.

Amber Beverage Group (Люксембург) объединяет производственные и торговые предприятия, специализирующиеся на алкогольной продукции: "Амбер Пермалко" (Пермь), АО "Амбер Талвис" (Тамбовская область), AS Remedia (Эстония), Amber Latvijas balzams (Латвия) и Fabrica de Tequilas Finos (Мексика).