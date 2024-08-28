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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

В первые дни осени в Москве продолжится лето

В первый учебный день в столице будет без осадков и плюс 24 - плюс 29

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Сентябрь начнется в столичном регионе с летней погоды, воздух будет прогреваться до плюс 29 градусов, резких погодных изменений не ожидается, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В первые дни осени лето продолжается. Причем не бабье, а именно лето", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что 1 сентября в Москве прогнозируется плюс 25 - плюс 26 градусов.

"В начале следующей недели температурный фон в Москве тоже будет высокий. В понедельник предварительный прогноз такой - плюс 24 - плюс 29 градусов и без осадков. Пока резких изменений не видно. Температура понизится, но слово понижение трудно применять, когда лето переступает через границу 1 сентября и не замечает этого", - отметил Вильфанд.

Говоря о "бабьем лете", научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что, по предварительным расчетам, оно будет, "но когда - спрогнозируем за три дня".

Как сообщалось, что Минпросвещения России рекомендовало провести торжественные мероприятия в школах в честь начала 2024/2025 учебного года и Дня знаний 2 сентября 2024 года.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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