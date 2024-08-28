Высокая пожарная опасность сохраняется в южных регионах России

В Москве из-за жары высокий класс пожарной опасности

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности сохраняются в регионах Южного, Северо-Кавказского, юга Центрального федеральных округов, а также в двух регионах Сибири и в Якутии; в Москве из-за жары будет 4-й класс пожарной опасности, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Максимальная пожарная опасность на европейской территории России на юге - в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, там 5 класс (чрезвычайный) пожарной опасности практически везде. И 5 класс пожарной опасности в южных регионах ЦФО - Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской областях" - сказала Вильфанд.

Кроме того, в Иркутской области, республике Тыва и в Якутии сохраняются отдельные регионы с 5 классом пожарной опасности.

Также Вильфанд сообщил, что в Москве класс пожарной опасности вырос до 4-го (высокого).

"В ближайшие выходные нужна предельная аккуратность. В августе в Москве выпала половина месячной нормы осадков, то есть август сухой, плюс конец августа жаркий. Поэтому 4 класс. Для Москвы это высокий класс, в конце августа он не часто бывает", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.