Кировский губернатор сообщил о пяти БПЛА, сбитых над регионом с утра

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что в среду Кировская область подверглась атаке беспилотников, повреждений и пострадавших, по его данным, нет.

"Сегодня с 10 часов утра Кировская область подверглась атаке вражеских БПЛА. В результате своевременно принятых мер 2 беспилотника сбиты, 3 упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче и загорелись. Они были оперативно потушены", - написал он в Telegram.

"Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено. На месте происшествия работают оперативные службы, возгорания горючего не произошло, пострадавших нет", - добавил губернатор.

Ранее Соколов сообщал, что в среду утром БПЛА атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Котельниче.