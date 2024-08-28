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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Кировский губернатор сообщил о пяти БПЛА, сбитых над регионом с утра

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что в среду Кировская область подверглась атаке беспилотников, повреждений и пострадавших, по его данным, нет.

"Сегодня с 10 часов утра Кировская область подверглась атаке вражеских БПЛА. В результате своевременно принятых мер 2 беспилотника сбиты, 3 упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче и загорелись. Они были оперативно потушены", - написал он в Telegram.

"Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено. На месте происшествия работают оперативные службы, возгорания горючего не произошло, пострадавших нет", - добавил губернатор.

Ранее Соколов сообщал, что в среду утром БПЛА атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Котельниче.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Соколов Кировская область Котельнич
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