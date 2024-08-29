Четыре беспилотника и три безэкипажных катера уничтожены в акватории Севастополя

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили несколько беспилотников и безэкипажных катеров (БЭК) в акватории Севастополя, сообщил глава региона Михаил Развожаев.

"В Севастополе силы ЧФ и ПВО отразили атаку ВСУ. По предварительной информации военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили 4 беспилотника и 3 БЭКа", - написал Развожаев в своем телеграм-канале в четверг.

По информации Спасательной службы Севастополя гражданские объекты в городе не пострадали, уточнил глава города.