Песков ждет конструктивного решения с Китаем проблемы банковских платежей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Кремле признали существование определенных проблем в процессе платежей с участием китайских банков, но уверены, что все вопросы будут решены в партнерском духе.

"У нас более чем солидный объем торгово-экономических отношений. При таких объемах, разумеется, и при такой недружественной окружающей обстановке обойтись без каких-то проблемных историй невозможно. Но действительно партнерский дух наших отношений позволяет нам весьма конструктивно обсуждать и решать текущие проблемы", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Касаясь российско-китайских хозяйственных отношений, представитель Кремля отметил: "У нас достаточно конструктивные и партнерские отношения с КНР, мы ими дорожим, мы придаем им большое значение".

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ряд российских компаний сталкивается в августе с трудностями при осуществлении международных банковских переводов с участием китайских банков. Пескова на брифинге спросили, обсуждают ли эту тему руководители России и КНР.