Юань в июле занял рекордную долю по использованию в мировых платежах

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Доля юаня в международных расчетах в июле достигла рекордных 4,74%, увеличившись по сравнению с 4,61% в июне. Об этом сообщает Securities Daily со ссылкой на данные расчетной системы SWIFT.

Юань занимает четвертое место по популярности для международных расчетов девятый месяц подряд.

В торговой сфере китайская валюта имеет долю рынка в 6% и уступает лишь доллару США, второй месяц подряд опережая евро.

Популярность юаня вызвана ростом объемов торговли, стабильными макроэкономическими показателями и большей открытостью финансового рынка страны, сказал научный сотрудник Института финансовых исследований в Хайнане при Народном банке Китая Чао Чжэнь.