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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 18:10

Что произошло за день: четверг, 29 августа

Арест бывшего замминистра обороны, наложенные на Дурова ограничения и законопроект о военном контракте с обвиняемыми

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военный суд в Москве арестовал экс-замминистра обороны Павла Попова. По версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, который отвечал за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", "обогащался за счет этого учреждения". Сам он вины не признал.

- Павлу Дурову разрешено проживать во Франции только по определенному судом адресу. Электронный браслет предпринимателю носить не придется, поскольку он не под домашним арестом, но у Дурова изъяли все паспорта. В Кремле не знают, гражданином скольких стран является основатель Telegram, но напомнили, что Дуров все еще является гражданином России.

- ЦБ создаст экстренный механизм предоставления ликвидности участникам финрынка, не являющимся кредитными организациями.

- В Думу внесли проект закона о возможности заключать военный контракт с обвиняемыми на этапе судопроизводства. Предполагается, что это можно будет делать в период мобилизации или в военное время.

- Владимир Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию. Также было объявлено, что российский лидер примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

- Минздрав предупредил, что вейпы вызывают похожую на коронавирус болезнь Evali. В отличие от COVID, одним из первых симптомов Evali принято считать нарушения пищеварительной системы человека.

- Пловец Владимир Даниленко первым из россиян завоевал медаль Паралимпиады. Он завоевал серебро заплыве на 100 м на спине в категории S2.

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