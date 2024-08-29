В Кремле не знают, сколько гражданств у Дурова

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Кремле не знают, гражданином скольких стран является основатель Telegram Павел Дуров.

"Дуров все еще является гражданином России. А что касается получения французского гражданства, то здесь мы не знаем, это не наше дело", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.

У него уточнили, известно ли в Кремле, сколько всего гражданств у Дурова.

"Нет", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что дело основателя Telegram не должно превратиться в политическое преследование.

"Мы знаем, что президент Франции отрицал какую-либо связь с политикой, но с другой стороны - предъявляются определенные обвинения. Будем смотреть на то, что будет происходить дальше", - добавил он.

При этом, по словам Пескова, в Кремле не считают, что "должны продолжать давать какие-то оценки (по ситуации с Дуровым - ИФ)".

"Мы уже сказали, что он все-таки является гражданином Франции - это первое. Второе - он обладает всем необходимым для организации своей юридической защиты. Мы, конечно же, считаем его гражданином России и в случае необходимости, в меру возможностей наших, будем готовы оказать содействие, как и любому гражданину России", - сказал пресс-секретарь президента.

39-летний Павел Дуров - миллиардер, один из создателей российской соцсети "ВКонтакте" и основатель мессенджера Telegram. Он покинул Россию в 2014 году. Известно, что он приобрел гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.

24 августа он был задержан по прибытии во Францию. Во Франции ему предъявлено обвинение в непротиводействии распространению через мессенджер Telegram преступного контента. Предприниматель освобожден под судебный надзор. Дурову запрещено покидать территорию Франции. Он выпущен под залог в 5 млн евро и обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.