Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:55

В Кремле не знают, сколько гражданств у Дурова

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Кремле не знают, гражданином скольких стран является основатель Telegram Павел Дуров.

"Дуров все еще является гражданином России. А что касается получения французского гражданства, то здесь мы не знаем, это не наше дело", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.

У него уточнили, известно ли в Кремле, сколько всего гражданств у Дурова.

В миреПавел Дуров в августе получил французское гражданствоПавел Дуров в августе получил французское гражданствоЧитать подробнее

"Нет", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что дело основателя Telegram не должно превратиться в политическое преследование.

"Мы знаем, что президент Франции отрицал какую-либо связь с политикой, но с другой стороны - предъявляются определенные обвинения. Будем смотреть на то, что будет происходить дальше", - добавил он.

При этом, по словам Пескова, в Кремле не считают, что "должны продолжать давать какие-то оценки (по ситуации с Дуровым - ИФ)".

"Мы уже сказали, что он все-таки является гражданином Франции - это первое. Второе - он обладает всем необходимым для организации своей юридической защиты. Мы, конечно же, считаем его гражданином России и в случае необходимости, в меру возможностей наших, будем готовы оказать содействие, как и любому гражданину России", - сказал пресс-секретарь президента.

39-летний Павел Дуров - миллиардер, один из создателей российской соцсети "ВКонтакте" и основатель мессенджера Telegram. Он покинул Россию в 2014 году. Известно, что он приобрел гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.

24 августа он был задержан по прибытии во Францию. Во Франции ему предъявлено обвинение в непротиводействии распространению через мессенджер Telegram преступного контента. Предприниматель освобожден под судебный надзор. Дурову запрещено покидать территорию Франции. Он выпущен под залог в 5 млн евро и обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.

Хроника 25 – 29 августа 2024 годаЗадержание Павла Дурова во Франции
Telegram Дмитрий Песков Павел Дуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-замминистра обороны РФ Попов задержан по делу о мошенничестве

Военные РФ взяли под контроль Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР

"Аэрофлот" во II квартале получил 41,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Банки попросили изменить порядок предоставления субсидий по льготной ипотеке

Банки попросили изменить порядок предоставления субсидий по льготной ипотеке

В Москве задержан подозреваемый продавец игрушек и ручек с "жучками"

В Москве задержан подозреваемый продавец игрушек и ручек с "жучками"
Военная операция на Украине

При обстреле курского Льгова были повреждены железнодорожные пути

Военная операция на Украине

В результате обстрела Шебекина есть погибший и двое раненых

Четыре беспилотника и три безэкипажных катера уничтожены в акватории Севастополя

Шесть БПЛА уничтожено за ночь над Крымом, Брянской и Белгородской областями

Камчатский вулкан Шивелуч угрожает пеплопадами местным поселкам

Камчатский вулкан Шивелуч угрожает пеплопадами местным поселкам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });