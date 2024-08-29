Минздрав предупредил, что вейпы вызывают похожую на коронавирус болезнь Evali

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения РФ предупредило о новой болезни легких Evali, которую вызывают вейпы и электронные сигареты, симптомы схожи с коронавирусной инфекцией.

"Evali – острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет. Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает ее опасность для потребителей вейпов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.

В ведомстве отметили, что симптомы заболевания во многом схожи с коронавирусом – это температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка, при этом происходят патологические изменения в легких курильщика.

В отличие от коронавируса, одним из первых симптомов Evali принято считать нарушения пищеварительной системы человека, уточнили в министерстве.