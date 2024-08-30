Захарова заявила, что Вашингтон дал Киеву карт-бланш на военные операции в российских регионах

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Москве исходят из того, что США дали Украине карт-бланш на военные операции на территории России с применением практически любых американских вооружений, заявили в пятницу в МИД РФ.

В опубликованном на сайте ведомства комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой отмечается, что Вашингтон "раз за разом повышает градус напряженности с Россией и, вопреки официальным заявлениям ряда высокопоставленных американских чиновников, не пытается ее избежать".

"Украине дан полный карт-бланш на операции в российских регионах. Более того, в администрации Дж.Байдена очевидно готовятся пойти на новые уступки Зеленскому и развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе в глубь российской территории", - заявила Захарова, комментируя высказывания представителей США касательно применения украинской стороной американских вооружений для ударов по российской территории.

Захарова отметила, что "эскалационный курс США становится все более вызывающим". "Складывается впечатление, что американский истеблишмент отбросил остатки здравого смысла и полагает, что ему все позволено", - добавила официальный представитель МИД РФ.