Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Захарова заявила, что Вашингтон дал Киеву карт-бланш на военные операции в российских регионах

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Москве исходят из того, что США дали Украине карт-бланш на военные операции на территории России с применением практически любых американских вооружений, заявили в пятницу в МИД РФ.

В опубликованном на сайте ведомства комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой отмечается, что Вашингтон "раз за разом повышает градус напряженности с Россией и, вопреки официальным заявлениям ряда высокопоставленных американских чиновников, не пытается ее избежать".

"Украине дан полный карт-бланш на операции в российских регионах. Более того, в администрации Дж.Байдена очевидно готовятся пойти на новые уступки Зеленскому и развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе в глубь российской территории", - заявила Захарова, комментируя высказывания представителей США касательно применения украинской стороной американских вооружений для ударов по российской территории.

Захарова отметила, что "эскалационный курс США становится все более вызывающим". "Складывается впечатление, что американский истеблишмент отбросил остатки здравого смысла и полагает, что ему все позволено", - добавила официальный представитель МИД РФ.

МИД РФ Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Силуанов ожидает роста ВВП России в 2024 г. на уровне 3,9%

Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку

Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку

Кремль на фоне будущего визита Путина в Монголию не беспокоится в связи с признанием ею МУС

Кремль на фоне будущего визита Путина в Монголию не беспокоится в связи с признанием ею МУС

В сентябре 40 регионов РФ из-за погоды будут подвержены риску лесных пожаров

В сентябре 40 регионов РФ из-за погоды будут подвержены риску лесных пожаров

Вакцину от ВПЧ планируется включить в Национальный календарь прививок в 2026 г.

В России изучат возможность привлечения искусственного интеллекта к проверке ЕГЭ

В России изучат возможность привлечения искусственного интеллекта к проверке ЕГЭ
Задержание Павла Дурова во Франции

Больше половины россиян уверены в необоснованности обвинений Дурову во Франции

Больше половины россиян уверены в необоснованности обвинений Дурову во Франции

Из РФ выдворят 120 мигрантов из стран СНГ и Африки после рейда в Подмосковье

Из РФ выдворят 120 мигрантов из стран СНГ и Африки после рейда в Подмосковье

"Роснефть" в I полугодии добыла 131,3 млн т н.э.

"Роснефть" в I полугодии добыла 131,3 млн т н.э.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });