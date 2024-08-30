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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

В Абхазии отрицают планы добиваться лишения оппозиционеров гражданства РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пресс-служба президента Абхазии опровергла распространяемые оппозицией сообщения о том, что власти Абхазии намерены предоставить Москве информацию о депутатах и лидерах оппозиции, выступающих против российских проектов в стране, для лишения их российского гражданства.

"В социальных сетях появилась информация о том, что президент Абхазии Аслан Бжания взял на себя обязательство о предоставлении информации о депутатах парламента и лидерах оппозиции для лишения их российского гражданства. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности. Президент Абхазии не брал на себя обязательств по предоставлению подобной информации", - говорится в пресс-релизе.

Ранее абхазские оппозиционные интернет-ресурсы опубликовали протоколы якобы состоявшегося в Москве совещания с участием президента республики, подлинность которых не подтверждена.

В протоколах, в том числе, говорится, что Россия с 1 сентября 2024 года якобы планирует приостановить перечисление Абхазии финансовой помощи до выполнения абхазской стороной обязательств по обеспечению вступления в силу соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии, снятия ограничения с российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости.

Аслан Бжания Абхазия
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