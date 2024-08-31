Водоснабжение Геленджика прервано из-за аварии на водоводе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Жители части города Геленджик, а также входящих в его границы населенных пунктов остались без питьевой воды из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщил в субботу телеграм-канал оперативного штаба Краснодарского края.

"В связи с аварией на Троицком групповом водоводе с 2 часов ночи 31 августа произошло вынужденное ограничение водоснабжения на Геленджик. В данный момент в зоне отключения находится вся западная часть города от села Кабардинка до улицы Садовой, а также часть микрорайона Голубая Бухта, села Марьина Роща и Виноградное", - говорится в сообщении.

Место предполагаемого прорыва еще не обнаружено, поэтому сроки восстановления водоснабжения пока неизвестны.