Восемь мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Белгорода

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Восемь мирных жителей ранены в результате обстрела со стороны Украины Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в воскресенье.

"ВСУ нанесли очередной удар по нашей области. Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей. (...) В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них - двое детей", - написал он в своем телеграм-канале.

Гладков сообщил, что пожарные потушили автомобиль во дворе многоквартирного дома и балкон одной из квартир.

Пострадавший есть и в поселке Майском, бригада скорой помощи оказывает помощь на месте. В одном легковом автомобиле разбиты стекла.