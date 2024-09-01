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Мужчина ранен в Белгородской области в результате атаки беспилотника

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Автомобилист ранен после атаки дрона-камикадзе на участке дороги Ясные Зори - Никольское в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори - Никольское дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину с черепно-мозговой травмой и баротравмой бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в воскресенье в своем телеграм-канале.

Гладков также написал, что в селе Байцуры Борисовского района в результате атаки БПЛА повреждена кровля жилого дома.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 158 украинских беспилотников над 15 российскими регионами. В частности, над Белгородской областью нейтрализовано 14 дронов.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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