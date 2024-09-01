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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Количество пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось до 11

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Количество мирных жителей Белгородской области, пострадавших в результате удара со стороны ВСУ в воскресенье, увеличилось до 11, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки Вооруженных сил Украины ранены 11 мирных жителей, из них - двое детей", - написал он в своем телеграм-канале.

Гладков сообщил, что двое детей находятся в тяжелом состоянии, у одного мальчика осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго - обширные раны обеих ног. При необходимости их отправят на лечение в Москву.

Повреждения зафиксированы в 22 квартирах 14 многоквартирных домов, выбиты окна. Осколками посекло 21 автомобиль, в восьми частных домах повреждены кровли, фасады и заборы, написал губернатор.

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Также, по его данным, в Белгороде и в селе Шагаровка Белгородского района произошло возгорание сухой травы, очаги потушены. Пожарные оперативно потушили автомобиль и балкон в одной из квартир многоквартирного дома.

Ранее Гладков сообщал, что при обстреле Белгорода пострадало восемь мирных жителей. По его данным, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, было сбито несколько воздушных целей

Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков
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