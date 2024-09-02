Путин заявил, что РФ не может позволить создание рядом структур, дестабилизирующих ситуацию

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия не позволит, чтобы рядом с ней создавались структуры, которые будут дестабилизировать обстановку внутри страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не можем позволить себе, чтобы у нас под боком создавали враждебные структуры, которые вынашивают агрессивные планы в отношении нашей страны и постоянно пытаются дестабилизировать РФ", - сказал Путин в ходе общения со школьниками в понедельник в Кызыле.

Произошедшую провокацию в Курской области Путин назвал попыткой противника "прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе".

"Главной задачей, которую противник ставил перед собой - остановить наше наступление в Донбассе - они не достигли. Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200-300 метров вперед. Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было", - сообщил президент.

По словам Путина, ВС РФ ставят под контроль территории "квадратными километрами".

7 августа начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту, что 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области.

10 августа Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении режима контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях.