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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Лавров отметил готовность к контактам со странами Запада при их отказе от курса против РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова к контактам со странами Запада при условии их отказа от антироссийского курса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент неоднократно подчеркивал, что мы открыты для контактов со странами коллективного Запада, при том, разумеется, понимании, что они откажутся от откровенно враждебного курса в отношении нашей страны", - сказал министр в понедельник в МГИМО по случаю Дня знаний.

"На недружественные шаги мы будем по-прежнему жестко реагировать, выбор не за нами, а за теми, кто встал на пусть сознательного разрушения отношений с РФ, на путь демонизации нашей страны и нашего народа", - добавил Лавров.

"Мы готовы к любым сценариям, судить о намерениях Запада мы будем по делам, а не по сотрясанию воздуха его заявлениями", - заявил министр.

МИД РФ Сергей Лавров
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