Более 70 видов деятельности станут недоступны мигрантам в Севастополе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Запрет на привлечение мигрантов на работу по ряду направлений экономической деятельности вводится в Севастополе, соответствующий указ подписал губернатор города Михаил Развожаев.

"Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории города Севастополя, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте правительства города.

Указ от 8 августа 2024 года вступает в силу через 10 дней с момента опубликования и вводит запрет на работу мигрантов по патентам по 77 направлениям деятельности, включая оптовую и розничную торговлю, образование, ремонт и монтаж машин и оборудования, курьерскую деятельность, здравоохранение и прочее.

Также, согласно документу, запрещается привлекать мигрантов для работы в сфере телекоммуникаций, телевизионного и радиовещания, разработки компьютерных программ, производства кино и звукозаписей, издательской и научной деятельности.

На исполнение требований у предприятий, на которых работают мигранты, есть четыре месяца, говорится в тексте указа.