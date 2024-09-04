Генпрокурор РФ проведет во Владивостоке встречи с коллегами из зарубежных стран

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Игорь Краснов во Владивостоке проведет ряд двусторонних встреч с коллегами из Азербайджана, Мьянмы, Таиланда и Камбоджи, подпишет соглашения о сотрудничестве.

Краснов прибыл во Владивосток. В планах у генпрокурора участие в панельной сессии ВЭФ "Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция возможностей правовой защиты бизнеса".

Кроме того, во Владивостоке состоятся встречи с зарубежными коллегами из надзорных ведомств, в том числе из Таиланда, Камбоджи, Мьянмы, Лаоса и Азербайджана. После встреч планируется подписание ряда соглашений о правовом сотрудничестве.