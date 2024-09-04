Поиск

Генпрокурор РФ проведет во Владивостоке встречи с коллегами из зарубежных стран

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Игорь Краснов во Владивостоке проведет ряд двусторонних встреч с коллегами из Азербайджана, Мьянмы, Таиланда и Камбоджи, подпишет соглашения о сотрудничестве.

Краснов прибыл во Владивосток. В планах у генпрокурора участие в панельной сессии ВЭФ "Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция возможностей правовой защиты бизнеса".

Кроме того, во Владивостоке состоятся встречи с зарубежными коллегами из надзорных ведомств, в том числе из Таиланда, Камбоджи, Мьянмы, Лаоса и Азербайджана. После встреч планируется подписание ряда соглашений о правовом сотрудничестве.

Владивосток Генпрокуратура РФ Игорь Краснов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 3 сентября

В перечень всероссийских олимпиад для школьников включили "Труд"

В перечень всероссийских олимпиад для школьников включили "Труд"

Замкомандующего ЛВО Муминджанов арестован по делу о коррупции

Замкомандующего ЛВО Муминджанов арестован по делу о коррупции

В КБР 70 человек госпитализировали из-за вспышки кишечной инфекции

В Гидрометцентре отметили, что на европейской части России сохраняется лето

В Гидрометцентре отметили, что на европейской части России сохраняется лето

В СКР заявили о росте числа тяжких преступлений, совершенных иностранцами

Следствие попросило об аресте замкомандующего Ленинградским военным округом

Иностранных туристов планируют обязать сдавать биометрию в аэропортах РФ

Иностранных туристов планируют обязать сдавать биометрию в аэропортах РФ

Умер конструктор подводных лодок Игорь Спасский

Суд на полгода продлил арест француза Лорана Винатье

Суд на полгода продлил арест француза Лорана Винатье
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });