Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких сбитых воздушных целях в небе над регионом.

"Над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале в ночь на среду.

По его данным, в селе Севрюково Белгородского района осколком пробита кровля одного частного жилого домовладения.