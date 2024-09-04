В Кремле считают, что перестановки в правительстве Украины не повлияют на перспективы переговоров

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Возможные перестановки в украинском кабинете министров не окажут никакого влияния на перспективы возобновления переговорного процесса с Киевом, заявили в Кремле.

"Нет, это никак не повлияет. Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что "в последние дни у нас напряженная повестка и не было особой возможности (следить за грядущими отставками в правительстве Украины - ИФ)". "Хотя, конечно, мы тщательно фиксируем всю поступающую информацию", - добавил Песков.