Силы ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника над регионами РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду ликвидировали четыре беспилотника самолетного типа над Белгородской, Курской областями и акваторией Черного моря, а также уничтожили четыре морских дрона в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России.

"ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа. Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территорией Курской области и над акваторией Черного моря. Силами Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера", - говорится в сообщении.