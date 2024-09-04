Военные РФ сообщили о ракетном ударе по скоплению техники ВСУ в Сумской области

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что нанесен ракетный удар по военной технике и вооружению ВСУ в районе н.п. Новые Басы (Сумская область).

Как сообщило ведомство, в результате ракетного удара уничтожено семь единиц грузовой автомобильной техники, четыре единицы боевых бронированных машин, девять единиц автомобильной техники повышенной проходимости и до 80 военнослужащих ВСУ.

Минобороны РФ распространило кадры поражения техники.