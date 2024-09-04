Минобороны РФ заявило о групповом ударе по предприятиям ОПК во Львове

Также в министерстве сообщили об ударе по тренировочному центру ВСУ в Полтаве 3 сентября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило об ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове.

"Сегодня утром Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в городе Львов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В сообщении сказано, что на этих предприятиях осуществлялось производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - заявило Минобороны РФ.

"3 сентября т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтава, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских вооруженных сил, а также операторов беспилотных летательных аппаратов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Российские военные за сутки в зоне специальной операции сбили 11 реактивных снарядов HIMARS, а также 30 украинских беспилотников, заявили в Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31017 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17814 танков и других боевых бронированных машин, 1435 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14039 орудий полевой артиллерии и минометов, 25556 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили военные.

По направлениям

Минобороны России заявило в среду, что российские войска заняли села Карловка и Пречистовка в ДНР.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Карловка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий освободили населенный пункт Пречистовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны.

Группировки войск "Запад" и "Юг" улучшили тактическое положение, заявило Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 66-й механизированных, 63-й мотопехотной бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Колесниковка Харьковской области, Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики", - говорится в сообщении.

Кроме того, группировка отразила контратаку формирований 3-й штурмовой бригады ВСУ, сказали в военном ведомстве.

Потери армии Украины на этом участке фронта составили до 480 военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, шесть гаубиц, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Также были уничтожены пять полевых складов боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 143-й пехотной бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Георгиевка, Часов Яр и Константиновка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении Минобороны.

Также были отражены две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны, сообщили военные.

В зоне действий группировки "Юг" вооруженные силы Украины потеряли до 670 военнослужащих, три автомобиля, пять гаубиц и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Был уничтожен склад боеприпасов, сказали в Минобороны.

Там сообщили, что группировка войск "Центр" нанесла поражение живой силе и технике 32-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 15-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Украинск, Димитров и Селидово Донецкой народной республики.

"Отразили семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 14-й бригады Нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении военного ведомства.

По его данным, потери ВСУ здесь составили более 480 военнослужащих, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, два автомобиля, две гаубицы и противотанковая пушка "Рапира".

В Минобороны заявили, что "Восточная" группировка нанесла поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Шахтерское, Доброволье Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области. Кроме того, российские военные отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ.

Потери украинской армии, по данным российских военных, здесь составили до 150 военнослужащих и пять автомобилей.

"Подразделениями группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 23-й и 25-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Золочев, Гоптовка, Александровка и Великие Проходы Харьковской области", - сказано в сообщении Минобороны.

ВСУ потеряли здесь до 75 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и гаубицу. Уничтожен склад боеприпасов, сказали в ведомстве.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 37-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Берислав, Токаревка, Веровка Херсонской области и Тамарино Николаевской области", - сообщают военные.

Потери ВСУ на этом участке составили до 80 военнослужащих, три автомобиля. Уничтожено два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы, сказали в министерстве.