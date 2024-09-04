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Москва готовит ответ в связи с возможной причастностью Лондона к атакам Киева на объекты в РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские компетентные ведомства прорабатывают оптимальный алгоритм ответных действий в связи с имеющимися у Москвы данными о причастности Великобритании к атакам украинской стороны на объекты на российской территории, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Появляются новые факты, свидетельствующие о глубокой вовлеченности Лондона в подготовку и проведение террористических актов киевского режима на территории России", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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По ее словам, "в ходе изучения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов, которые были применены украинской стороной в начале августа этого года для атаки на топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области, удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии в районе города Солсбери рядом со штаб-квартирой компании Callen-Lenz GB и в районе города Ньюпорт в Уэльсе в ангаре британской компании Safran Seats GB".

"Подобная деструктивная деятельность англичан и их неуемное стремление к эскалации конфликта в полной мере учитываются в работе российскими компетентными ведомствами. Делаются соответствующие выводы, выбирается оптимальный алгоритм наших ответных действий. По понятным причинам, публично афишировать детали такой работы было бы неправильно", - отметила официальный представитель МИД РФ.

МИД РФ Мария Захарова Великобритания Украина
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